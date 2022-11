Bex & The Volunteered Slaves LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Bex & The Volunteered Slaves LE TRITON, 27 janvier 2023, Les Lilas. Bex & The Volunteered Slaves Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Spaceshipone LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/ Be aware ! Le « SpaceShipOne » des Volunteered Slaves atterrit ce soir au Triton le temps d’une soirée cosmique ! Depuis leur création en 2002, The Volunteered Slaves aiment évoluer en altitude. Avec ce nouveau projet « SpaceShipOne », ils montent encore d’un cran : ils ne visent plus le ciel mais l’espace. La musique, toujours organique, se charge d’électro. La poésie est bien là, entre lyrisme et transe. Libertaires, les Volunteered Slaves fabriquent une musique qui nous captive. Affutez vos lasers et rejoignez-les dans leur Astronaef ! Line-up :

Emmanuel Bex orgue

Céline Bonacina saxophones bariton et soprano

Emmanuel Duprey Rhodes, synthétiseurs

Julien Charlet batterie

Akim Bournane basse

