Benoît Delbecq & Les Multiplexers LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Benoît Delbecq & Les Multiplexers LE TRITON, 26 janvier 2023, Les Lilas. Benoît Delbecq & Les Multiplexers Jeudi 26 janvier 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Une nouvelle formation explosive LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/ Cette nouvelle formation explosive réunit trois générations de musiciens à l’inventivité et au savoir-faire situés à la pointe de notre temps. Elle a commencé de répéter en 2020, en mode workshiop, entre deux confinements : l’expérimentation de nouvelles formes a su se mêler à un travail rythmique original, sur des compositions de Delbecq mais aussi des musiciens. Ici l’instrumentation se voit greffée d’un dispositif électronique manipulé par Delbecq, lequel joue ainsi avec l’écoute « habituelle » d’un orchestre, afin de procurer aux musiciens – et au public évidemment – une plongée en des sensations de mystérieux déjà vus acoustiques, soit une pratique de remix en direct déjà familière à Delbecq au sein des formations Delbecq 4, Ambitronix ou Manasonics… Line up :

Benoît Delbecq piano, électronique

Alain Vanckenhove trompette

Charley Rose sax ténor

Samuel Blaser trombone

Etienne Renard contrebasse

Samuel Ber batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:30:00+01:00

2023-01-26T22:00:00+01:00 John Rogers

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

Benoît Delbecq & Les Multiplexers LE TRITON 2023-01-26 was last modified: by Benoît Delbecq & Les Multiplexers LE TRITON LE TRITON 26 janvier 2023 LE TRITON Les Lilas Les Lilas

Les Lilas Seine-Saint-Denis