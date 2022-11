Haleïs LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Haleïs Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Juliette Meyer, Thibault Gomez, Olivia Scemama, Benoît Joblo

http://www.letriton.com/ « Au cours de l’année 2020, Juliette Meyer réunit autour d’elle trois jeunes instrumentistes de grand talent pour créer Haléïs. Signifiant « cri retentissant » en ancien français, Haléïs marie chanson et jazz. Si Meyer arrive avec des textes et des compositions, il y a une deuxième phase d’écriture en collectif, d’où une unité organique entre la voix et les instruments. Les paroles déploient l’expérience poétique d’un « Je » habité par l’absence, la déchirure, le silence. À cet univers sombre répond une musique aérienne et tournoyante, comme si dans le son se trouvait le souffle qui manque au sujet parlant. Ancré dans la noirceur mais tourné vers la lumière, Haléïs se caractérise par une atmosphère en clair-obscur. » Raphaëlle Tchamitchian

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:00:00+01:00 Sylvain Gripoix

