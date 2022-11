Carabanchel LE TRITON, 19 janvier 2023, Les Lilas.

Carabanchel Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Contre-culture populaire d’avant-garde

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

Créé en 2013 par le musicien-compositeur argentin Fernando Fiszbein, l’ensemble Carabanchel se consacre à la musique d’avant-garde et aux musiques du monde. Outre leur formation classique, les musiciens solistes qui le composent marient leur culture et leur passion dans les domaines de la musique contemporaine et des musiques populaires latino-américaines. Le style et les créations musicales de l’ensemble, ouvertes à d’autres formes d’expression artistique, conjuguent une grande exigence à un esprit festif, que Fernando Fiszbein aime à qualifier de « contre-culture populaire d’avant-garde ».

Line up :

Fernando Fiszbein bandonéon, guitare et direction

Claire Luquiens flûte

Jean Brice Godet et Clément Caratini clarinette

Laurent Camatte alto

Clotilde Lacroix et Askar Ishangaliyev violoncelle

Emilie Aridon piano

Simon Drappier contrebasse

Javier Estrella batterie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T22:00:00+01:00

Meng Phu