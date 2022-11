Lilanoor LE TRITON, 15 janvier 2023, Les Lilas.

Lilanoor Dimanche 15 janvier 2023, 16h00 LE TRITON

Gratuit

Dans le cadre de Mon voisin est un artiste

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

En 2011, nous organisions au Triton la première édition de la nouvelle manifestation lilasienne « Mon voisin est un artiste » en invitant sur notre scène notre voisin Nima Sarkechik. Jeune pianiste concertiste virtuose en quête de liberté et de défis, Nima avait à cœur de « casser les codes de la musique classique » en venant « s’encanailler » dans une salle de spectacle plus populaire. Bien plus qu’une simple belle rencontre, c’est un véritable compagnonnage qui s’en suivit, notamment autour du projet « Urban Brahms », avec 8 albums de Nima parus sur notre label, des clips réalisés par notre équipe vidéo, des dizaines d’heures de concert, des rencontres improbables et une Nuit Blanche mémorable à la Philharmonie de Paris. Dix ans plus tard, la lumineuse chanteuse lyrique soprano Harmonie Deschamps frappe à notre porte pour nous présenter « Lilanoor », son Ensemble composé d’artistes aux parcours éclectiques, initialement formés aux musiques classiques, mais partageant le même désir d’exploration, de réappropriation du répertoire et d’innovation par la création de mariages musicaux et artistiques inattendus, dans le champ des cultures du monde indo-européen. Une jeune et brillante artiste, venue du monde classique, qui souhaite « dépoussiérer » son genre en explorant d’autres horizons artistiques et humains : l’histoire est peut-être (et on l’espère !) en train de se répéter. Amis et voisins des Lilas, une nouvelle belle page de notre histoire va s’écrire sous vos yeux !

Line-up :

Harmonie Deschamps chant

Benjamin Pras piano



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T16:00:00+01:00

2023-01-15T17:30:00+01:00

Capucine de Chocqueuse