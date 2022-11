Henri Texier Quintet LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Henri Texier Quintet
Samedi 14 janvier 2023, 20h30
LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

LE TRITON
11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS
Les Lilas 93260
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

http://www.letriton.com/ « La Musique de Jazz a toujours été à la rencontre des autres musiques. Les Jazzmen ont toujours été passionnés de rencontrer d’autres musiciens, d’autres artistes, de partager leurs improvisations et de ressentir de nouvelles émotions aux contacts de multiples créateurs. Avec mes habituels camarades de jeu – Sébastien Texier, Manu Codjia et Gautier Garrigue – nous avons souhaité, pour cette soirée, inviter le brillant et très inspirant saxophoniste Sylvain Rifflet à venir partager nos musiques en toute liberté, dans un lieu que nous aimons, qui nous aime et qui aime autant que nous les rencontres, les croisements, la création et l’audace. » Henri Texier Line-up :

Henri Texier contrebasse

Sébastien Texier saxophone alto, clarinettes

Manu Codjia guitare

Gautier Garrigue batterie

Invité : Sylvain Rifflet saxophone, clarinette

