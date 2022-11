Bruno Ruder Solo LE TRITON, 13 janvier 2023, Les Lilas.

Bruno Ruder Solo Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Anomalies

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

Voilà près de 20 ans désormais que Bruno Ruder s’est solidement installé dans le paysage jazzistique français, sans pour autant qu’il soit possible de l’y situer spontanément de manière précise. Non qu’il manque de caractère et n’impose sa signature avec éclat quel que soit le contexte où il s’inscrit, mais la vaste étendue des registres qu’il embrasse et l’éclectisme revendiqué de ses goûts empêchent qu’on l’associe à un style univoque et le réduise à une chapelle. Seul au piano de nouveau, reprenant peu ou prou les choses là où il les avait laissées avec “Lisières”, il poursuit avec “Anomalies” sa quête introspective aux sources de sa poétique, s’engageant toujours plus loin et de façon toujours plus radicale dans une approche à haut risque de l’exercice. Il se lance ici dans l’inconnu, misant sur ses facultés d’adaptation et son intelligence de l’instrument pour faire de l’inattendu voire de l’erreur la matière brute d’une beauté inédite.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:00:00+01:00

Jean-Baptiste Millot