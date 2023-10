After Work Parents d’ados Le Triskell Pont-l’Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-l'Abbé After Work Parents d’ados Le Triskell Pont-l’Abbé, 19 octobre 2023, Pont-l'Abbé. After Work Parents d’ados Jeudi 19 octobre, 18h30 Le Triskell entrée libre, sans inscription La SIJ, le BlablaVan (Mission locale), le PAEJ et la Consultation Jeunes consommateurs s’associent pour une soirée « cercle de paroles/témoignages parents et professionnels ». L’objectif est de permettre un espace de parole aux parents en détresse-difficulté face à leurs adolescents/jeunes adultes : phobie scolaire, le décrochage, consommation de produits, rupture de communication … La soirée est fixée le jeudi 19 octobre au Triskell à 18h30, l’entrée est libre. Le Triskell Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jajoux@mlcornouaille.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

