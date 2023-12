Les vacances de Noël au Tripostal avec lille3000 ! Le Tripostal Lille, 27 décembre 2023, Lille.

Les vacances de Noël au Tripostal avec lille3000 ! 27 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Le Tripostal Entrée libre, sur réservation

Début : 2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T15:30:00+01:00

Un programme rempli d’activités pour toute la famille !

Profitez de visites ateliers jeune public, de visites mystères et de visites guidées pour découvrir l’exposition lille3000 Au bout de mes rêves avec la Vanhaerents Art Collection (jusqu’au 14 janvier 2024).

Les visites mystères (tous publics).

Venez découvrir l’exposition autrement par le biais de visites thématiques, focus sur un artiste ou une partie de l’exposition !

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre à 15h

Mercredi 03, jeudi 04 et vendredi 05 novembre à 15h

> Sans réservation, rendez-vous à l’entrée de l’exposition muni de votre billet d’entrée et laissez-vous guider par l’équipe de médiation. La visite dure 30 minutes.

Les visites-ateliers (jeune public)

Parents et enfants sont les bienvenus pour découvrir l’exposition à travers un atelier animé par l’équipe de médiation de lille3000. Mercredi 27 Mercredi 27 et samedi 30 Décembre. Mercredi 03 et samedi 6 janvier

14h > 16h

Dans la limite des places disponibles. Réservations sur place au Tripostal ou sur notre billetterie en ligne (billet visite-atelier enfant + billet visite-atelier adulte) : www.auboutdemesreves-lille3000.com/billetterie/

Nous rappelons que les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Tous les week-ends : les visites guidées pour les individuels

Tous les samedis & dimanches jusqu’au 14 janvier 2024

Deux séances : 11h30 & 16h

Découvrez l’exposition accompagné par un médiateur de lille3000.

Tarif : Billet d’entrée + Supplément de 1€ pour la visite guidée

Dans la limite des places disponibles. Réservation sur place au Tripostal ou sur notre billetterie en ligne : www.auboutdemesreves-lille3000.com/billetterie/

Le Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal

© lille3000