Nuit du Tripostal « Cosmic Love » avec le collectif lillois Gipsy Deluxe Le Tripostal Lille, 8 décembre 2023, Lille.

Nuit du Tripostal « Cosmic Love » avec le collectif lillois Gipsy Deluxe Vendredi 8 décembre, 19h00 Le Tripostal

À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de l’ouverture de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, lille3000 vous propose deux événements au Tripostal autour de l’exposition Au bout de mes rêves présentée avec la Vanhaerents Art Collection.

Au programme de 19h à 02h00

19h > 22h : Nocturne de l’exposition Au bout de mes rêves (dernière entrée à 21h30) et Happy Hour à la Cantine du Tripostal

Dès 19h : Warmup avec les DJ’s franco-belges Miss Noa, Faraï et Lathouwers, stand paillettes et maquillage…

Dès 21h30 : Nuit du Tripostal

Line up :

22h00 : dOP (live)

dOP est un trio français composé des amis d’enfance Damien Vandesande, Clément Aichelbaum et Jonathan Illel. Depuis leur création en 2006, ils ont été reconnus dans le paysage de la musique électronique, s’assurant une place dans les Top Live Acts de Resident Advisor. En 2010, ils ont lancé leur premier album complet Greatest Hits, un titre ironique pour les nouveaux venus de l’époque.

23h30 : SIBIL (DJ)

Formation classique, construction contemporaine, c’est une véritable tisseuse de dance-music, diva des discothèques.

Accès au Tripostal au prix d’une entrée pour l’exposition (9€ tarif plein / 7€ tarif réduit).

Tarif unique de 7€ à partir de 21h30 (ce ticket donne droit à une réduction pour une prochaine visite d’exposition).

Infos :

Tarifs : 9/7€ (avec accès à l’exposition lille3000 Au bout de mes rêves jusque 22h)

Tarif unique de 7€ à partir de 21h30*

*Ce ticket donne droit à une réduction pour une prochaine visite d’exposition

(Accès non autorisé pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un adulte)

Le Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal [{« type »: « link », « value »: « https://auboutdemesreves-lille3000.com/evenement/nuit-du-tripostal-soiree-cosmic-love-avec-le-collectif-lillois-gipsy-deluxe/ »}] Le Tripostal Tarifs en cours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

© Gipsy Deluxe