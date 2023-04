TOILES DE MAÎTRES – Expo peinture & video mapping Le Tripostal Lille Catégories d’Évènement: Lille

TOILES DE MAÎTRES – Expo peinture & video mapping Le Tripostal, 7 avril 2023, Lille. TOILES DE MAÎTRES – Expo peinture & video mapping 7 – 16 avril Le Tripostal Entrée gratuite Redécouvrez les univers des peintres Goya, Kandinsky, Munch, Séraphine de Senlis et Van Gogh à travers le regard de 5 artistes mapping !

Créations de Susie lou Chetcuti, Laurence De Wilde, Patrick Grandi, Simon Lebon, Morgane Philippe – Rencontres Audiovisuelles INFOS PRATIQUES :

Vendredi 7 et samedi 8 avril de 21h à 0h à l’occasion d’un parcours de 25 mapping à Lille !

+ Samedi 8 avril (14h > 21h)

+ Dimanche 9 avril (14h > 19h)

+ Samedi 15 avril (14h > 21h)

+ Dimanche 16 avril (14h > 19h)

Tripostal – Avenue Willy Brandt, Lille

Entrée gratuite Organisé avec et au Tripostal – Ville de Lille.

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et le Crédit Mutuel Nord Europe. Toutes les infos : www.videomappingfestival.com Le Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal [{« link »: « https://videomappingfestival.com/tripostal-toiles-de-maitres-exposition-peinture-video-mapping-7-et-8-avril-2023/ »}] Le Tripostal Tarifs en cours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

