Une exposition qui met en lumière l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le passé et le présent.

L’exposition Colors, etc., au Tripostal de Lille, invite à nous interroger sur notre rapport à la couleur. Elle met tous nos sens en éveil et invite le visiteur à explorer, sentir, ressentir, entendre, la couleur à travers une série d’installations immersives. Peut-on ressentir une couleur, associer une odeur à une couleur, peut-on entendre une couleur… ? Vous trouverez les réponses à ces questions en visitant l’exposition Colors, etc.

Plusieurs artistes et designers ont été invités à créer une installation « in situ » mettant l’accent sur les différents aspects de la couleur ; lumière et couleur, son et couleur, psychisme et couleur…

Une partie de l’exposition est co-organisée avec le Musée du Design de Gand (Design Museum Gent). Dans l’exposition Kleureyck, le point de départ est l’utilisation magistrale de la couleur chez Jan van Eyck, révélée dans toute sa splendeur lors de la restauration du retable de Gand. En utilisant de la peinture à l’huile et des vernis transparents et colorés, Van Eyck est parvenu à créer de nouvelles nuances de couleurs, de clarté et de saturation dans ses œuvres. Son utilisation créative de la couleur a été le point de départ du travail des designers nationaux et internationaux sélectionnés pour ce projet. Chacun d’entre eux a une affinité particulière avec la notion de « couleur ». Au Tripostal, nous retrouvons plusieurs installations présentées à Gand, et notamment plus de 100 objets qui constituent la « Pigment Walk« .

Le visiteur est invité à envisager le design sous toutes ses formes…et toutes ses couleurs.

Commissaire : Siegrid Demyttenaere

en collaboration avec Sofie Lachaert pour le « Pigment Walk »

En partenariat avec Design Museum Gent

Parallèlement à Colors, etc., une deuxième exposition intitulée Young Colors se tiendra à l’Institut pour la photographie et à l’église Sainte-Marie-Madeleine à Lille.

Avec : Alissa+Nienke, Atelier NL, Dawn Bendick, Leonardo Betti, Lynne Brouwer, Caroline Cotto, Simone Doesburg, Patricia Dominguez, Foam Studio, Navine G. Khan Dossos, Nienke Hoogvliet, Hella Jongerius, Anish Kapoor, Asif Khan, Fernando Laposse, Color LB / School of Arts KASK, Georg Lendorff, Lucas Maassen, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Christien Meindertsma, Mischler’Traxler, Jordan Söderberg Mills, Penique Productions, Pinaffo Pluvinage, Klaas Rommelaere, Studio Rens, Kevin Rouff, Judith Seng, Six n Five, Wang & Soderstrom, Studio Thusthat, Tabulatopia (De Onkruideniers, Céline Pelcé, Marente Van der Valk), Thomas Trum, Nick Verstand, Henrik Vibskov, Brendi Wedinger, Liz West, Zeitguised… et plus de 100 designers pour la « Pigment Walk ».

