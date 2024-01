Le triple crimes de Mézos Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan Mont-de-Marsan, jeudi 1 février 2024.

Le triple crimes de Mézos Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan Mont-de-Marsan Landes

« Le triple crime de mézos » évocation théâtrale de l’affaire Lajoie et reconstitution du procès de 1904.

Extrait du petit Parisien du 14 janvier 1904.

« On a apprit, dans la matinée du 25 janvier 1903, que les époux Dubrana , deux sexagénaires , et leur bonne , avaient été assassinés. Ils habitaient une maison située sur la place de l’église de Mézos. Les époux Dubrana et leur servante furent trouvés gisant sur le plancher au milieu d’une mare de sang. La rumeur publique désigna comme étant les auteurs probables du crime des jeunes gens depuis peu dans le pays et partis précipitamment le jour du drame . L’un d’eux , Théophile Lajoie, est originaire de Mézos , ou son père habite encore . Il demeurait à Paris. »

GRATUIT SUR RESERVATION

Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan 249 avenue du colonel Rozanoff

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@cdad40.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:30:00

fin : 2024-02-01



