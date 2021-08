Le Triple Concerto – Saison ONPL Cité des Congrès, 23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23 Concerts les 22 et 23 septembre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:35

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 22 et 23 septembre 2021 à 20h

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme :Igor Stravinski (1882-1971) – Le chant du Rossignol, poème symphonique – 22 min. Claude Debussy (1862-1918) – Printemps, suite – 35 min. Ludwig Van Beethoven (1770-1827) – Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre – Renaud Capuçon, violon / Edgar Moreau, violoncelle / Bertrand Chamayou, piano – 35 min. Pascal Rophé, direction Pour ouvrir cette saison, le grand souffle beethovénien sera porté par trois solistes d’exception. Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou et Edgar Moreau ont depuis longtemps acquis une réputation de musiciens d’excellence. Ce concert proposera une affiche de rêve pour un Triple Concerto qui ouvre grand les portes du romantisme. Le chatoiement orchestral du Chant du Rossignol de Stravinski et les audaces harmoniques de Printemps de Debussy se démarquent par le mystère et l’émotion qu’elles dégagent derrière leur apparente simplicité bucolique. Pascal Rophé dirigera ces trois œuvres fortes et engagées qui lèvent le rideau sur cette nouvelle saison musicale de l’ONPL.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes