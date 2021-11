Le trio TREE de Joachim Govin au 59 Rivoli ! 59 rivoli, 6 novembre 2021, Paris.

Le trio TREE de Joachim Govin au 59 Rivoli !

59 rivoli, le samedi 6 novembre à 19:00

Le trio ‘Tree’ du contrebassiste Joachim Govin est un trio sans instrument harmonique dans la tradition des trios de Lee Konitz, Kenny Garrett, Myron Walden, Ben van Gelder ou Gaël Horellou. Les standards de l’American songbook, l’interplay, le groove et la tradition sont à l’honneur. Joachim Govin réunit depuis plusieurs années des trios saxophone/contrebasse/batterie pour des sessions improvisées et c’est avec Ludovic Ernault et Simon Bernier qu’il a fini par trouver les partenaires idéaux. Une conception souple et aérienne du time, un goût commun pour la mélodie et une même passion pour l’interplay ont rapidement fait de ce trio un vrai groupe fusionnel. Avec Tree, tout se passe au présent. Le groupe décide du répertoire quelques minutes avant de monter sur scène et laisse la magie opérer. Line up : Ludovic Ernault – saxophone alto, Joachim Govin – contrebasse, Simon Bernier – batterie. Style : Jazz. Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli Passe sanitaire obligatoire

Entrée libre, sortie au chapeau / Réservation conseillée par mail

Le 59 Rivoli à le plaisir d’accueillir le trio Tree ce samedi 6 novembre.

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T20:00:00