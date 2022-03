Le Trio Patatoes de Gonneville Gonneville-la-Mallet, 19 mars 2022, Gonneville-la-Mallet.

Le Trio Patatoes de Gonneville Gonneville-la-Mallet

2022-03-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-19

Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime Gonneville-la-Mallet

Après 15 années d’existence, la Gonnevillaise composée de deux épreuves (marche et foulée de 10 km) a laissé la place à une nouvelle épreuve dénommée “Le Trio Patatoes de Gonneville”.

Cette épreuve qui se veut plus conviviale répond à une demande des adeptes de courses sur route, qui préfèrent allier course en équipe avec parcours dans les bois. Aussi le trio comporte trois boucles de 5 km, alliant 40% de chemin bitumé et 60% de chemin boisé.

Deux épreuves sont au programme :

– 1ère épreuve : cette boucle de 5,8 km est à parcourir trois fois par le premier participant, deux fois par le deuxième participant et une seule fois pour le dernier relayeur, permettant ainsi de composer une équipe avec des personnes de niveaux différents.

– 2ème épreuve : sur le même parcours, chaque coureur de l’équipe de trois coureurs, effectue une boucle de 5,8 km en relais.

Particularité : course avec un départ à 18h30 de jour et une arrivée à la nuit tombante, ne pas oublier les lampes frontales.

Rendez-vous le samedi 19 mars, place Guy de Maupassant à Gonneville-la-Mallet.

Après 15 années d’existence, la Gonnevillaise composée de deux épreuves (marche et foulée de 10 km) a laissé la place à une nouvelle épreuve dénommée “Le Trio Patatoes de Gonneville”.

Cette épreuve qui se veut plus conviviale répond à une demande…

+33 2 35 20 72 43 https://gonneville-la-mallet.com/le-trio-patatoes-de-gonneville-la-mallet/

Après 15 années d’existence, la Gonnevillaise composée de deux épreuves (marche et foulée de 10 km) a laissé la place à une nouvelle épreuve dénommée “Le Trio Patatoes de Gonneville”.

Cette épreuve qui se veut plus conviviale répond à une demande des adeptes de courses sur route, qui préfèrent allier course en équipe avec parcours dans les bois. Aussi le trio comporte trois boucles de 5 km, alliant 40% de chemin bitumé et 60% de chemin boisé.

Deux épreuves sont au programme :

– 1ère épreuve : cette boucle de 5,8 km est à parcourir trois fois par le premier participant, deux fois par le deuxième participant et une seule fois pour le dernier relayeur, permettant ainsi de composer une équipe avec des personnes de niveaux différents.

– 2ème épreuve : sur le même parcours, chaque coureur de l’équipe de trois coureurs, effectue une boucle de 5,8 km en relais.

Particularité : course avec un départ à 18h30 de jour et une arrivée à la nuit tombante, ne pas oublier les lampes frontales.

Rendez-vous le samedi 19 mars, place Guy de Maupassant à Gonneville-la-Mallet.

Gonneville-la-Mallet

dernière mise à jour : 2022-03-09 par