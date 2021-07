Le Trio Nota Femina: Pas si classique Bastide de Fontvieille, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Allauch.

Le Trio Nota Femina: Pas si classique

Bastide de Fontvieille, le mercredi 21 juillet à 21:30

Le Trio Nota Femina‘ présente : Pas si classique ! Le trio Nota Femina ce sont trois femmes avec trois instruments (violon alto, harpe et flûte traversière) réunies autour de la passion de la musique de chambre. Amélie Gonzalez Pantin, a obtenu ses premiers prix au Conservatoire de Toulon elle est aujourd’hui flûtiste au sein du quintette à vent Horizon et du trio Esquisse. Guitty Peyronnin Hadizadeh, d’origine iranienne, a obtenu les premiers prix au Conservatoire de Marseille, elle est altiste à l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, enseignante au conservatoire de Toulon et membre du quatuor à cordes Da Vinci. Enfin Elodie Adler, est professeur de harpe au CNR de Toulon. L’association de ces trois instruments et de ces trois grands talents compose un ensemble harmonieux et délicat qui grâce à un répertoire varié, enjouera la soirée avec légèreté. Pour ce concert « pas si classique », le programme abordera les oeuvres de Camille Saint-Saëns et Manuel de Falla mais aussi de Richard Galliano ou d’Arturo Marquez et un Medley irlandais. Un programme de haut vol, empreint de légèreté et de douceur. Au programme : des œuvres classiques comme la sonate en trio ou la suite Bergamasque de Debussy, trois chansons russes de Glinka, mais aussi des œuvres d’Oblivion, Primavera Portena, ou Libertango de Piazzolla et un Medley irlandais Mise en bouche : [https://www.youtube.com/watch?v=SNLZBqlOULA](https://www.youtube.com/watch?v=SNLZBqlOULA) Distribution : Amélie Gonzalez Pantin : flûte traversière et piccolo Guitty Peyronnin Hadizadeh : alto Elodie Adler : harpe À partir de 6 ans Durée : 1h30 Tarif Normal : 20€ Tarif Réduit : 15€ (12 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite et du centre hospitalier de la Commune, bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 63 ans) Tarif Enfant – de 12 ans : 10€ Placement assis, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Esplanade Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH. Tél : 04 91 10 49 20. Mail [billetterie@allauch.com](mailto:billetterie@allauch.com) et le soir même dans la limite des places disponibles. Billetterie : billetterie.allauch.com

20 / 18€ / – de 12 ans 10€

♫♫♫

Bastide de Fontvieille 780 Route des 4 Saisons, 13190 Allauch Allauch Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T21:30:00 2021-07-21T23:00:00