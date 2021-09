Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Le Trio Joubran Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Le Trio Joubran Théâtre de Saint-Dizier, 6 octobre 2021, Saint-Dizier. Le Trio Joubran

Théâtre de Saint-Dizier, le mercredi 6 octobre à 20:30

Samir, Wissam et Adnan Sur scène et en studio, ils croisent leurs instruments comme trois voix solistes pour n’en former qu’une. Le oud, luth oriental, est devenu la voix de leur âme, cœur battant de leur être. À trois, toujours. Dans leurs compositions, chacun vient apporter sa pierre à l’édifice, sans jamais faire de l’ombre aux deux autres. Car pour eux, la musique n’a de sens qu’à trois. Chez les Joubran, la virtuosité ne cède jamais le pas à la démonstration. Ce qui est en jeu chez ces natifs de Nazareth issus d’une longue lignée de luthiers, c’est la perpétuation d’une tradition. Une tradition qu’ils ont aussi profondément renouvelée par leur innovation sur le oud, cet instrument soliste qu’ils conjuguent à merveille au pluriel. C’est aussi à travers les mots du célèbre poète Mahmoud Darwich qu’ils ont mis en musique À l’Ombre des mots, que les Joubran célèbrent leur pays. Car si c’est de musique qu’il s’agit, c’est aussi de Palestine dont il est question ici. Ecouter le Trio Joubran, c’est ainsi plonger dans l’âme d’un peuple. L’Egypte avait Oum Kalthoum, le Liban Fayrouz. La Palestine a désormais le Trio Joubran. Billetterie : Guichet des Fuseaux À la médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Tarif 2, placement assis numéroté

Trois frères, trois oud. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Théâtre de Saint-Dizier Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier