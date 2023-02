LE TRIO JOUBRAN PAUL B. – MASSY, 17 mars 2023, MASSY.

LE TRIO JOUBRAN PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Quelle destinée que celle de ces trois frères natifs de Nazareth en Palestine, descendants une longue lignée de luthiers, et qui ont acquis une aura internationale depuis la formation en 2002 de leur trio. Les plus grandes scènes de Londres, New-York, Paris et Massy les accueillent désormais pour des récitals empreints de virtuosité et d'une volonté farouche de faire vivre la tradition du oud, ce luth oriental aux riches sonorités, et de témoigner de la vitalité artistique d'un peuple en proie à de nombreuses souffrances. Wissam, Adnan et Samir sont rejoints ici par leur fidèle percussionniste et compatriote Youssef Hbeisch aux percussions, ainsi que d'un autre percussionniste, Habib Meftah Boushehri et du violoncelliste Valentin Mussou. Leur musique s'est ouverte depuis leurs débuts et ils ont signé avec The Long March, bâti autour des mots du poète palestinien Mahmoud Darwich, leur album le plus moderne et le plus empreint de sonorités diverses. Si les arpèges orientaux sont toujours au cœur da la matrice, une allusion au tango, une autre au flamenco, un air de piano, une brume de synthé ou la voix d'un chanteur viennent enrichir, ici et là, la palette pourtant déjà riche et subtile du trio. « Nous voulons toucher un public plus large, atteindre une nouvelle génération, mais l'identité du trio reste inchangée » professent-ils avec sagesse et ambition, la marque des plus grands

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

