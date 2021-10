Montmorillon Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon, Vienne Le Trio des mômes Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Le Trio des mômes

Médiathèque Prosper Mérimée, le mercredi 1 décembre à 15:30

Médiathèque Prosper Mérimée, le mercredi 1 décembre à 15:30

Spectacle à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. Durée 40min

gratuit

Spectacle pour enfants à Montmorillon
Médiathèque Prosper Mérimée
9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon

2021-12-01T15:30:00 2021-12-01T16:30:00

