Le trio de Suzanne Ben Zakoun s’invite au club de jazz le 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, lundi 19 février 2024.

Le lundi 19 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz, world, compositions & morceaux traditionnels arrangés.

Entre jazz, musique séfarade, classique et orientale, le trio de Suzanne Ben Zakoun nous invite à découvrir un monde singulier et onirique. Suzanne, au piano et à la voix, mêle ses arrangements de mélodies séfarades à ses compositions. Accompagnée de Baptiste Archimbaud à la contrebasse et d’Orélio Paladini à la batterie, ils créent ensemble une musique entre mystique et vitalité ardente.

Suzanne Ben Zakoun : piano, voix, composition

Orélio Paladini : batterie

Baptiste Archimbaud : contrebasse

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/70

