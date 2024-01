Le trio de Julia Perminova joue l’album « Freedom » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, mardi 20 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 21h30 à 22h30

Le mardi 20 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz moderne, compositions — Julia a remporté plusieurs concours internationaux de jazz en Espagne, au Portugal et en Roumanie et a joué avec des musiciens tels que le NDR Big Band, Lionel Loueke, Ronie Cuber, Miguel Zenon et d’autres. Avec son nouvel album Freedom 2023, Julia et son trio veulent célébrer la lutte de l’homme pour la liberté.

Depuis 2019, son trio joue un ensemble de compositions inspirées par des moments de sa vie. A travers ses compositions, Julia veut donner de l’espoir aux personnes qui ne peuvent pas vivre leur vie librement comme elles l’entendent, en particulier à celles qui vivent dans la guerre et la répression.

Julia Perminova : piano

Josef Zeimetz : contrebasse

Luis Possolo : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/71

38riv