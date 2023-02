LE TRIO CHANTS D’IELLES – HOSTEL LE DIABLOTIN, 24 mars 2023, Saint-Jean-de-Fos .

LE TRIO CHANTS D'IELLES – HOSTEL LE DIABLOTIN

6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos Herault

2023-03-24 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-24 23:30:00 23:30:00

Saint-Jean-de-Fos

Herault

Présentation du Trio Chant d’ielles :

Le Trio Chant d’ielles est composé de Laetitia, Lise et Nicolas.

Laetitia, chanteuse, est prof de chant et de technique vocale corporelle, elle propose des cours et des stages pour une approche globale de la voix (chant de groupe, impro, solo…). https://www.asso-ocytocines.com

Chanteuse et musicienne, Lise a bcp travaillé dans le domaine de la petite enfance. Elle propose des cours de chant, stages et ateliers “corps et voix” ainsi que des cercles de femmes.

Nicolas, ultime point sur les “LL” après avoir rejoint leur duo,

est un voyageur musicien, chanteur, ramenant rythmes et modalités orientales et européennes, de la route de la soie à Compostelle. Il enseigne la guitare et le oud:https://www.lanacrouse.fr/les-intervenants-ma-fiche-perso/nicolascourdeau/

“Chants d’ielles” est d’abord une rencontre vocale, une lueur délicate et vibrante.

C’est aussi l’histoire peu probable mais probante d’un oud, d’un ukulélé, et d’une guitare dédiés au soutien mélodique, et d’une percussion sobre et présente …

Participation libre. Réservation conseillée par mail hosteldiablotin@gmail.com ou par téléphone 07 79 88 93 87.

+33 7 79 88 93 87

hostel le diablotin

Saint-Jean-de-Fos

