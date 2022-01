Le trio Ballumbrosio Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le samedi 5 février à 20:30

À l’occasion de l’exposition temporaire, Le Sel des Incas, présentée au Musée des marais salants à Batz-sur-mer, Cap Atlantique propose une saison culturelle « Sel Pérou », avec plusieurs rendez-vous en 2022. Dans ce cadre, la Ville de Guérande accueille le Trio Ballumbrosio en concert à Athanor. Miguel Ballumbrosio est un des représentants les plus connus de la musique afro-péruvienne. Depuis l’âge de 4 ans il pratique le ‘zapateo’ : danse de vénération vouée à la Vierge Marie – mais également danse de défi où il s’agit de montrer ses prouesses, tel le hip-hop. Ses talents de danseur et de musicien sont reconnus tôt, et dès l’âge de 14 ans, Miguel participe aux tournées internationales du groupe de Miki Gonzales. A 17 ans il est à Lima, où il joue avec différentes formations afro-péruviennes, avant de partir à l’assaut de l’Europe avec le groupe Milenio. ll est l’un des fondateurs du groupe afro-péruvien Chinchiví. Il rentre tous les ans avec sa famille dans son village d’origine, El Carmen, pour retourner aux sources, donner des concerts et participer aux célébrations traditionnelles .

5€. Sur présentation d’un pass vaccinal – port du masque obligatoire

Un concert proposé dans le cadre de la saison Sel Pérou ! Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande Loire-Atlantique

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00

