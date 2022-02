Le trio Ballumbrosio, à la découverte des rythmes afro-péruviens 1 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Le Théâtre Athanor de Guérande vous propose, en partenariat avec Cap Atlantique l’Agglo, un concert tout public en lancement de la saison internationale SEL PÉROU : avec Miguel et Picchio Ballumbrosio, Kike Larrea et la participation des élèves du conservatoire intercommunal de musique. En accompagnement de l’exposition » Le Sel des Incas » du Musée des Marais Salants de Batz-sur-Mer, ce spectacle haut en couleurs vous plongera dans la culture afro-péruvienne. **Infos pratiques : ** Théâtre Athanor 5 février 2022 – 20h30 Réservation au 02 40 24 73 30 Billetterie sur place également Le Théâtre Athanor de Guérande vous propose, en partenariat avec Cap Atlantique l’Agglo, un concert tout public en lancement de la saison internationale SEL PÉROU : avec Miguel et Picchio Ballumbr… 1 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande 1 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

