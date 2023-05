Spectacle Multilingue Le Trimaran, 24 mai 2023, Loperhet.

Spectacle Multilingue Mercredi 24 mai, 10h30 Le Trimaran Sur réservation – prix libre.

Carole Lepan et Annaïg Le Naou réinterprètent l’exposition GRAND AIR de Judith Kakon, en contes et langue des signes française avec le spectacle Lueurs de lune. Qu’y a t il entre l’ombre et la lumière ? Qu’y a t-il au bord de l’ombre au bord de la lumière ? Des histoires d’hommes et de femmes comme des étoiles au ciel, qui illuminent leur vie.

Le Trimaran Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ti-ar-vro-landerne-daoulaz/evenements/spectacle-skleur-al-loar »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767175829 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:30:00+02:00 – 2023-05-24T11:15:00+02:00

2023-05-24T10:30:00+02:00 – 2023-05-24T11:15:00+02:00