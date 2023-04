Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande Le Trimaran Loperhet Catégories d’Évènement: Finistère

Loperhet

Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande Le Trimaran, 20 mai 2023, Loperhet. Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande Samedi 20 mai, 15h00 Le Trimaran Prix libre Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande

Au Trimaran A partir de 15h30 initiation foot gaelic terrain de foot. 16h30 : Beaj Polig (spectacle enfants) 18h00 film f »La tribue des dieux » 20h00 concert + danse irlandaise

Malo Kervern, Ronan Bléjean, Malo Carvou

Beo Le Trimaran Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu Le Trimaran Adresse Loperhet Ville Loperhet Departement Finistère Lieu Ville Le Trimaran Loperhet

Le Trimaran Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande Le Trimaran 2023-05-20 was last modified: by Loperhet aux couleurs de la fête de la Bretagne et de l’Irlande Le Trimaran Le Trimaran 20 mai 2023 Le Trimaran Loperhet Loperhet

Loperhet Finistère