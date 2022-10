Dracula – Lucy’s Dream Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Dracula – Lucy’s Dream Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg, 20 octobre 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Dracula – Lucy’s Dream 20 et 21 octobre Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg « Ne pensez-vous pas qu’il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et qui pourtant existent? Que certaines personnes peuvent voir des choses que d’autres ne voient pas? » Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Place Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie Dans son adaptation visuelle du célèbre mythe de Dracula, Yngvild Aspeli prend le parti de librement s’inspirer de l’histoire de Bram Stoker pour s’attacher plus particulièrement à la figure de la femme. Elle se concentre sur l’expérience du personnage de Lucy, dans son combat contre son démon intérieur incarné par Dracula, qui représente alors la domination, la dépendance, l’addiction à une force destructrice. Une métaphore de l’emprise, à la fois forcée et voulue, séductrice et trompeuse. Le spectateur embarque dans un voyage intime et psychique, dans cet univers fantasmagorique que Lucy s’est construit, dans lequel elle a plongé et contre lequel elle se bat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T14:00:00+02:00

2022-10-21T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Adresse Place Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Dracula – Lucy’s Dream Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg 2022-10-20 was last modified: by Dracula – Lucy’s Dream Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg 20 octobre 2022 Cherbourg-en-Cotentin Le Trident Scène Nationale de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche