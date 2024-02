Le Triathlon du Pays Thouarsais Étang de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay, dimanche 5 mai 2024.

Le Triathlon du Pays Thouarsais Étang de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tentez l’aventure et participez à cette nouvelle édition du Triathlon. Cinq catégories seront proposées la catégorie XS pour s’initier au triathlon, la catégorie des 6/9, celle des 10/13 ans, la catégorie S et pour la plus sportifs la M (1,5 km de natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied).

Cette année, c’est un nouveau challenge qui est proposé ! Les sportifs sont invités à ce triathlon qui mêlera natation, course vélo puis course à pied. Plusieurs catégories seront proposées la catégorie XS pour ceux qui souhaitent s’initier au triathlon en individuel ou en relais, la catégorie S CLM par équipe, celle des 6/9, celle des 10/13 ans, et la catégorie M en individuel ou en relais qui propose une course contre la montre en équipe de 3 à 5 triathlètes sur un rythme de départ donné toutes les 2 mn ! Et pour que le plaisir soit plus intense, les plus sportifs pourront participer au parcours M (1,5 km de natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 13:30:00

fin : 2024-05-05

Étang de la Ballastière Chemin d’Uzu

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@thouarstriathlon.fr

L’événement Le Triathlon du Pays Thouarsais Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2024-02-22 par Maison du Thouarsais