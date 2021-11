Le Triathlon du Chemin des Dames à Chamouille Chamouille, 22 mai 2022, Chamouille.

Le Triathlon du Chemin des Dames à Chamouille Chamouille

2022-05-22 – 2022-05-22

Chamouille Aisne Chamouille

Cette nouvelle édition programmée en mai accueillera au pied du Chemin des Dames cette course chargée d’histoire , au cours de laquelle trois formats seront proposés : Jeunes / S (750 m nage + 20 km vélo + 5 km course) / M (1,5 km nage + 40 km vélo + 10 km course) .

RV donc sur le site de Cap’Aisne à Chamouille !

Cette nouvelle édition programmée en mai accueillera au pied du Chemin des Dames cette course chargée d’histoire , au cours de laquelle trois formats seront proposés : Jeunes / S (750 m nage + 20 km vélo + 5 km course) / M (1,5 km nage + 40 km vélo + 10 km course) .

RV donc sur le site de Cap’Aisne à Chamouille !

+33 3 23 21 49 70 http://triathlonduchemindesdames.com/

Cette nouvelle édition programmée en mai accueillera au pied du Chemin des Dames cette course chargée d’histoire , au cours de laquelle trois formats seront proposés : Jeunes / S (750 m nage + 20 km vélo + 5 km course) / M (1,5 km nage + 40 km vélo + 10 km course) .

RV donc sur le site de Cap’Aisne à Chamouille !

Triathlon du Chemin des Dames

Chamouille

dernière mise à jour : 2021-11-10 par