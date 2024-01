CHATON LE TRIANON Paris, samedi 23 novembre 2024.

Chaton, c’est un nouvel et 15ème album et un répertoire de plus de 160 titres en 5 ans ; C’est également un concert à La Cigale en janvier 2023 complet, et ce, sans autopromo. Mais Chaton c’est avant tout un public, devenu une grande famille suivant l’évolution d’un artiste sincère, touchant et sans filtre.Chaton, c’est un artiste singulier, qui se caractérise par sa discrétion et sa rareté, donnant toute puissance à sa musique. C’est également une honnêteté, une sorte de proximité lointaine qu’il entretient avec un public qui voit évoluer un journal intime album par album.Chaton, c’est surtout la douceur de la voix et des mots et le plaisir du partage. C’est un artiste capable de capturer et de transporter toute une salle de spectacle rien qu’avec son univers, seul sur scène.En bref, Chaton c’est avant tout un artiste à ne pas rater.Retrouvez Chaton en concert exceptionnel au Trianon à Paris, le 23 novembre 2024

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 19:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75