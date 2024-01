SANDRA NKAKE LE TRIANON Paris, jeudi 3 octobre 2024.

Sandra Nkaké est une voix exceptionnelle, puissante et singulière qui se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau. Une diva de la soul. Une artiste magnétique qui ne fait aucun mystère de son engagement féministe, ni de sa révolte contre les abus du patriarcat, entre autres. Son tempérament de feu ne laisse pas indemne. Après une longue tournée dont 8 dates SOLD OUT, Sandra Nkaké est de retour à Paris pour un concert intense et sensible. Portée par le succès de son disque SCARS, elle chantera la sororité, la résilience, et nous entrainera dans un répertoire personnel et militant qui conte son parcours fait de douleurs surmontées. Un voyage à l’énergie du rock, des ballades folks qui émeuvent dès les premières notes, servi par l’énergie d’une rock star. Un concert d’elle et la vie est plus belle. Une soirée unique à ne pas manquer !

Tarif : 34.90 – 40.40 euros.

Début : 2024-10-03 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75