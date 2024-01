COLINE RIO LE TRIANON Paris, mardi 24 septembre 2024.

Coline Rio nous invite à pénétrer dans son univers envoûtant qui mélange avec élégance chanson française et électro-acoustique. Après la sortie au printemps 2023 de Ce qu’il restera de nous, son 1er album très remarqué, enrichi de 5 titres inédits par sa réédition sortie le 03 novembre dernier, la voix puissante et les chansons intemporelles de l’ancienne chanteuse du groupe nantais Inuït nous offre un aller simple pour la beauté et l’émotion le 24 septembre 2024 au Trianon de Paris.

Tarif : 29.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-09-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75