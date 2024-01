ETHEL CAIN LE TRIANON Paris, lundi 3 juin 2024.

Adulée par Caroline Polachek et Barack Obama, c’est aussi « une icône en devenir qui a tout pour être la Madone de demain » selon le magazine Numéro. Après une prestation remarquée et remarquable lors de la dernière édition de Rock en Seine, Ethel Cain et sa douce voix enchanteront Le Trianon à Paris pour un concert exceptionnel le 3 juin 2024 !Derrière Ethel Cain se cache Hayden Anhedonia, une artiste aux multiples facettes d’à peine 25 ans, mais qui a déjà tout d’une grande. Elevée en Floride dans une famille très croyante, pratiquante et patriotique, elle met un pied dans la musique en chantant dans le chœur de la paroisse où son père était diacre. De quoi mieux comprendre le titre de son tout premier album intitulé Preacher’s Daughter sorti en 2022 qui a fait suite à Inbred, un premier EP très réussi l’année d’avant et qui a été encensé par Pitchfork, Paper Mag, Billboard, Nylon ou encore Vanity Fair France. Preacher’s Daughter n’a pas dérogé à la règle et s’est adjugé les éloges du New York Times et de Vogue.Entre pop-folk, country, ambient, rock alternatif et torch songs saupoudré d’une voix qui n’est pas sans rappeler Lana Del Rey, Ethel aborde sans artifice des thèmes comme le kidnapping, la violence domestique, la pauvreté, l’addiction, la mort. Un style qui lui est propre et qui a séduit Caroline Polachek et Barack Omaba pour ne citer qu’eux. Et si le magazine Numéro l’a décrit comme « une icône en devenir qui a tout pour être la Madone de demain », ce n’est certainement pas pour rien !Après avoir performé dans les plus grands festivals en 2023 tels que Coachella, Outside Lands, Reading & Leeds sans oublier Rock en Seine, Ethel travaille actuellement en studio. La hype qui l’entoure n’est pas près de s’envoler.

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-06-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75