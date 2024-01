LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE LE TRIANON Paris, 14 mai 2024, Paris.

Auréolé de son titre d’album Jazz de l’année 2022 et de son hit « Oiseau » avec Bertrand Belin, Laurent Bardainne et son combo « Tigre d’Eau Douce » reviennent avec un troisième album à l’ambiance plus estivale et sexy. C’est sur la scène du Trianon à Paris qu’ils fêteront la sortie de ce nouvel album, avec de multiples invités pour une soirée qui s’annonce déjà inoubliable.

Tarif : 34.00 – 41.00 euros.

Début : 2024-05-14 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75