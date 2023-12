JOANNA LE TRIANON Paris, 10 avril 2024, Paris.

2 ans après Sérotonine, Joanna est de retour avec WHERE’S THE LIGHT, son nouvel album à paraître le 24 novembre 2024. « J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien. Au-delà d’un projet musical, je l’ai imaginé comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes : revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. » Après avoir annoncé son retour sur scène à la Maroquinerie le 23/11 (complet), Joanna poursuit sa tournée en 2024 et sera notamment de passage au Trianon le 10 avril !

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75