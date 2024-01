NITS LE TRIANON Paris, vendredi 22 mars 2024.

Depuis leur fondation en 1974, et leur premier album en 1978, les NITS sont un groupe incontournable de la musique pop néerlandaise et internationale. C’est l’un des groupes pop les plus opiniâtre, infatigable, et en même temps les pluscréatif d’Europe. Toujours intransigeants et innovants, les NITS savent fusionner les styles rock, pop et jazz avec une pincée de musique expérimentale pour créer un son homogène et accrocheur. Ils ont sorti 25 albums studio et joué pratiquement dans le monde entier.Bien sûr, une partie importante de l’impressionnante histoire du groupe est basée sur de grands succès comme In The Dutch Mountains , J.O.S. Days , Adieu Sweet Bahnhof ou Nescio . Mais le développement continu du groupe, la régularité et la qualité de leurs productions, leurs prestations scéniques impressionnantes, ont également beaucoup contribué à sa renommée nationale et internationale. Chaque album raconte sa propre et nouvelle histoire, que ce soit « Ting » ou « Les Nuits » ou leur triptyque avec « Angst », « Knot » et « Neon ».Ils travaillent actuellement sur de nouveaux titres pour une sortie prévue fin 2023, et une tournée des 50 ans à partir du printemps 2024.

Tarif : 30.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75