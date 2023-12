DIIV LE TRIANON Paris, 10 mars 2024, Paris.

Au cours de leur décennie d’activité, les New-Yorkais de DIIV se sont imposés comme l’un des groupes de rock les plus fascinants de leur génération en explorant inlassablement de nouvelles textures sonores. Ils marient la beauté au bruit à un tel point qu’ils frôlent une sorte d’oubli luxuriant, créant un son brûlant qui s’appuie sur les éléments des pionniers du dream-pop tels que My Bloody Valentine, Slowdive et Smashing Pumpkins.Doté d’une présence scénique magnétique et immersive, DIIV est solidement ancré dans un héritage profond de groupes à la pointe de l’expérimentation et continue de tracer sa propre voie. Leur influence se fait ressentir chez une nouvelle génération d’artistes recherchant leur propre béatitude exigeante, et elle a laissé son empreinte sur le shoegaze et la musique axée sur la guitare. Pendant ce temps, DIIV eux-mêmes continuent de consolider leur héritage en tant qu’un des groupes de rock les plus redoutables d’Amérique du Nord.DIIV sera de retour en concert en France le 10 mars 2024 au Trianon à Paris.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris