FOIL ARMS & HOG LE TRIANON Paris, 1 mars 2024, Paris.

Foil Arms & Hog cumulent plus d’un milliard de vues sur YouTube avec des sketchs devenus cultes comme « When Irish People Can’t Speak Irish » ou « How to Speak Dublin ». Depuis leurs débuts, leurs vidéos hebdomadaires sont visionnées par des milliers de personnes. Le trio a un don naturel pour relever les absurdités et les excentricités de la vie. Les différences culturelles sont une source inépuisable d’inspiration à laquelle leur public peut instantanément s’identifier. Une authenticité rafraîchissante et un humour qui ne fait pas dans la prétention, pur et absolument sans filtre. Retrouvez Foil Arms & Hog pour une tournée européenne qui passera vendredi 1er mars 2024 au Trianon de Paris !

Tarif : 24.50 – 46.50 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:30

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75