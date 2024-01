KALIKA LE TRIANON Paris Catégorie d’Évènement: Paris KALIKA LE TRIANON Paris, 29 février 2024, Paris. Après la sortie de son premier album Adieu les monstres , une tournée dans toute la France et plusieurs concerts parisiens à guichets fermés, la guerrière pop KALIKA sera de retour en 2024 pour un concert exceptionnel à Paris. L’artiste recrée le chaos de son enfance, s’interroge sur le passage au monde adulte, pour pouvoir mieux dire adieu aux monstres de son passé. Une bombe qui fait exploser la scène française ! Rendez-vous le 29 février 2024 au Trianon à Paris.

Tarif : 29.90 – 29.90 euros.

Début : 2024-02-29 à 19:30 Réservez votre billet ici LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu LE TRIANON Adresse 80 Boulevard Rochechouart Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LE TRIANON Paris Latitude 48.882808 Longitude 2.343182 latitude longitude 48.882808;2.343182

LE TRIANON Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/