STEPHEN SANCHEZ LE TRIANON Paris, 25 février 2024, Paris.

Stephen Sanchez est un chanteur, auteur-compositeur et guitariste doté d’une voix riche, envoutante et d’une esthétique old school glanée auprès de crooners pop tels que Frank Sinatra , Nat King Cole , the Platters , et the Ink Spots . La chanteuse originaire de Californie du Nord a connu un succès international en 2022 avec la ballade évocatrice Until I Found You , qui a connu un succès massif sur les médias sociaux. Avant cela, Sanchez avait publié une reprise de Cigarette Daydreams de Cage the Elephant, ce qui lui a permis de signer un contrat avec Republic Records. En 2021, il a sorti un EP de six chansons, What Was, Not Now, qui a recueilli des millions de streams grâce aux singles I Want You et The Pool . Son deuxième EP, Easy on My Eyes, paraît l’année suivante et comprend Until I Found You .

Tarif : 31.80 – 31.80 euros.

Début : 2024-02-25 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75