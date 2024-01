ZARA LARSSON LE TRIANON Paris, 24 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 2 novembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 3 novembre 2023 à 10h.Venus TourAprès avoir généré des milliards de streams, obtenu une multitude de disques multiplatins et séduit un public international, nul doute que le nom de Zara Larsson est déjà dans toutes les mémoires. En 2016, elle s’est affirmée sur la scène internationale en tant que compositrice, voix vibrante et force vitale de la nature. Laissant son empreinte sur la pop, son album complet So Good, certifié disque de platine en 2017, est devenu un phénomène, devenant le deuxième album le plus écouté de tous les temps sur Spotify par une artiste féminine .Pendant ce temps, elle s’est attaché les faveurs des auditeurs grâce à des titres comme Never Forget You avec MNEK, triple disque de platine, et Lush Life , Ain’t My Fault et Symphony avec Clean Bandit, déromais des tubes de platine. Devenue une superstar mondialement reconnue, elle a notamment remporté des trophées aux Grammy Awards suédois, aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards et aux MTV EMAs. En 2021, elle a sorti son album Poster Girl, avec Ruin My Life , Wow et Talk About Love [feat. Young Thug]. À propos de ce dernier, HYPEBEAST a proclamé, Ce morceau débordant d’énergie montre que la chanteuse pop est sur la même longueur d’onde que le leader d’YSL Records . Au-delà collaborations avec David Guetta, Kygo, Tyga, Ty Dolla $ign et Sabrina Carpenter, elle est le rare phénomène à pouvoir se produire à la fois au concert du prix Nobel de la paix et virtuellement dans Roblox. En 2022, elle a maintenu son élan en s’associant à Alesso sur Words , ce qui lui a valu des centaines de millions de streams. Aujourd’hui, Zara s’ouvre comme jamais auparavant dans troisième album et son premier album avec sa propre maison de disques, Sommer House en partenariat avec Epic Records.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75