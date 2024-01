ENTER SHIKARI LE TRIANON Paris, 21 février 2024, Paris.

Depuis sa formation en 2003 à l’école de St Albans, sa ville natale, Enter Shikari a publié sept albums studio complets dont le dernier en date : A KISS FOR THE WHOLE WORLD, sorti le vendredi 21 avril 2023. Les six albums ont fait leurs débuts dans le top 5 du UK Album Chart.Nothing Is True & Everything Is Possible a permis au groupe d’atteindre sa meilleure position dans les charts britanniques, en terminant à la deuxième place de l’Official UK Album Chart.Enter Shikari a donné environ 3000 concerts dans le monde entier, dont trois tournées en tête d’affiche au Royaume-Uni, La dernière tournée britannique du groupe (décembre 2021) s’est déroulée à guichets fermés.Retrouver les le 21 février 2024 au Trianon pour un show exceptionnel !

Tarif : 37.80 – 37.80 euros.

Début : 2024-02-21 à 19:30

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75