LAUFEY VIP EXPERIENCE LE TRIANON Paris, 20 février 2024, Paris.

CETTE PRESTATION NE COMPREND PAS DE BILLET POUR LE CONCERT DE LAUFEYVOUS DEVREZ ETRE EN POSSESSION D’UN BILLET DE CONCERT POUR ACCEDER A L’EVENEMENT ET A LA PRESTATION VIP.Votre prestation VIP comprend:- La possibilité d’éviter la fille d’attente et une entrée anticipée en salle- Une performance acoustique d’une chanson de Laufey- Une session de questions/réponses avec Laufey (limitée à 10 minutes)- Un Tote Bag VIP exclusif- Une partition signée de Laufey- Un marque-page officiel Merci d’arriver à 17h30 au Trianon pour participer. CONDITIONS PARTICULIERES D’ACHAT DE VOTRE PRESTATION VIP- Tout Upgrade VIP revendu sera rendu invalide.- Le contenu des prestations VIP peut être amené à être modifié à l’entière discrétion du producteur sans demande de remboursement possible.- Les contenus sont non transférables, non remboursables, non échangeables. Toutes les ventes sont finales.- L’artiste, le producteur, le tourneur, le distributeur (billetterie), la salle ou tout autre acteur affilié au spectacle ne pourra pas être tenu responsable en cas de coordonnées erronées communiquées par l’acheteur au moment de la commande (adresse email et adresse postale), notamment l’adresse email sur laquelle le client serait amené à recevoir des consignes d’organisation de sa prestation VIP.- Une pièce d’identité sera demandée aux acheteurs des prestations VIP, au moment de leur enregistrement. Votre accompagnant devra ainsi se présenter au même moment ou avoir une copie de votre pièce d’identité pour y accéder.

Tarif : 71.50 – 71.50 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75