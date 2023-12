YUZMV LE TRIANON Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Auteur, compositeur, interprète, cet artiste est un talent brut qui se dévoile dans une musique intimiste. Sa musique oscille entre rap et chanson française. Depuis son home studio du Sud de la France, il a multiplié les projets sur Soundcloud et a commencé à créer une identité visuelle poétique en faisant le choix de dissimuler son visage.Ruptures amoureuses, déceptions, accidents de vie, lassitude et mélancolie autant de sujets qu’il aborde à travers ses textes.Il est aujourd’hui temps pour Yuzmv de continuer à partager avec vous son univers à l’occasion d’un nouveau concert à Paris, au Trianon.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75