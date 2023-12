GUIHOME VOUS DETEND LE TRIANON Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Après quatre spectacles parisiens à guichets fermés, le petit belge revient (bientôt) dans la capitale ! L’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures ! Retrouvez-le pour une date exceptionnelle et pour son anniversaire au Trianon de Paris le samedi 20 janvier 2024

Tarif : 25.10 – 46.90 euros.

Début : 2024-01-20 à 19:30

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75