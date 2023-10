9 MOIS FERME Le Trianon Mende, 23 avril 2024, Mende.

Mende,Lozère

France, 2013, 1h 22min, comédie d’Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Philippe Uchan.

Ariane Felder, jeune juge célibataire aux mœurs strictes, est enceinte ! Chose d’autant plus surprenante que, d’après les tests….

2024-04-23 fin : 2024-04-23 . EUR.

Le Trianon

Mende 48000 Lozère Occitanie



France, 2013, 1h 22min, comedy by Albert Dupontel with Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Philippe Uchan.

Ariane Felder, a young single judge with strict morals, is pregnant! All the more surprising since, according to the tests…

Francia, 2013, 1h 22min, comedia de Albert Dupontel con Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Philippe Uchan.

Ariane Felder, una joven juez soltera de moral estricta, ¡está embarazada! Esto es tanto más sorprendente cuanto que, según las pruebas…

Frankreich, 2013, 1h 22min, Komödie von Albert Dupontel mit Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Philippe Uchan.

Ariane Felder, eine junge, alleinstehende Richterin mit strengen Moralvorstellungen, ist schwanger! Das ist umso überraschender, als die Tests ergeben haben, dass…

Mise à jour le 2023-09-06 par 48 – OT de Mende