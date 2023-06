Danse en amateurs Le Triangle Rennes, 3 juin 2023, Rennes.

Danse en amateurs Samedi 3 juin, 16h00, 20h00 Le Triangle Gratuit

16ème rencontre nationale danse en amateur et répertoire.

A l’image du projet défendu par le Triangle, cette rencontre est un rendez-vous unique et populaire nourri par la passion de la danse et le désir de transmission.

En collaboration avec le Centre national de la danse, le Triangle accueille plus de 70 amateur·rices passionné.es, pour nous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de grandes œuvres de l’histoire de la danse.

Ils·elles viennent de toute la France et présentent sur la scène du Triangle leur travail d’une saison sur un extrait d’une chorégraphie ou d’une danse qu’ils·elles ont choisi et travaillé avec un·e professionnel·le.

En collaboration avec le Centre national de la danse

Le Triangle 1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Rennes 35200 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://letriangle.org/agenda/2022-2023/16e-rencontre-nationale-danse-en-amateur-et-repertoire »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:30:00+02:00

danse rencontre