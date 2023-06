Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Le Triangle Rennes, 15 mars 2023, Rennes.

Et de se tenir la main – Mélanie Perrier Mercredi 15 mars, 19h00 Le Triangle 9€ tarif unique, 4€ SORTIR !, 2€ SORTIR ! enfant

Danse, musique live

Chez Mélanie Perrier, tout part de la relation entre les êtres. Chorégraphe de l’intime, de l’attention, elle se saisit cette fois d’un geste apparemment simple, universel : donner sa main ou prendre celle de l’autre.

Dans ce dialogue entre deux danseurs et un musicien à la batterie, la danse se confronte et interagit avec le regard et les mots d’enfants et nous permet de repenser et sentir la solidarité aujourd’hui.

Et de se tenir la main est une magnifique occasion de parler, entre petits et grands, de nos relations à l’heure où les mains de toutes et tous, jeunes comme adultes, sont si occupées à manipuler claviers et écrans.

Le Triangle 1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Rennes 35200 Ille-et-Vilaine Bretagne

© Cie2minimum