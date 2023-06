Man Rec + Wo–Man – Amala Dianor Le Triangle Rennes, 7 mars 2023, Rennes.

Man Rec + Wo–Man – Amala Dianor Mardi 7 mars, 20h00 Le Triangle 9€ tarif unique, 4€ SORTIR !, 2€ SORTIR ! enfant

Danse hip-hop

Une soirée partagée avec Man Rec et Wo-Man, deux versions d’une chorégraphie pétillante.

Dans cette soirée partagée, Amala Dianor présente son premier solo, Man Rec (« seulement moi » en wolof). Au croisement de l’énergie hip-hop et de mouvements contemporains, il revendique une danse virtuose, hybride et chaleureuse conçue comme un dialogue entre ses origines multiples.

Pour la jeune danseuse Nangaline Gomis, le chorégraphe franco-sénégalais crée Wo-man, version féminine de Man Rec, convoquant la même vitalité que la pièce fondatrice et une ferveur renouvelée, celle de la jeunesse. Dans cette recréation, qui transpose cette quête de l’identité dans le corps d’une femme, l’extraordinaire interprète s’empare de la chorégraphie avec une énergie rare.

En partenariat avec le Conservatoire de Rennes.

Le Triangle 1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Rennes 35200 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://letriangle.org/agenda/2022-2023/man-rec-wo-man »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0533/fChoixSeance.aspx?idstructure=0533&EventId=353&request=QcE+w0WHSuCP7pZybTdhZNTpu/3j7FuomYsVUCnNs2HFK6/bX5IssceHP7uQoBiMjA9Y4X5kN1g+2hyujxRb4w== »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:00:00+01:00 – 2023-03-07T21:30:00+01:00

2023-03-07T20:00:00+01:00 – 2023-03-07T21:30:00+01:00

spectacle danse

© Romain Tissot